«Сент-Луис» потерпел поражение от «Калгари». Барбашев набрал одно очко

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Перед этим «Флэймз» потерпели два поражения подряд.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

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«Сент-Луис» — «Калгари» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Дуэр — 1 (Кадри, Льюис), 35:24 — 0:1. Нейберс — 2 (Аччиари, Барбашев), 40:20 — 1:1. Дюбе — 9 (Линдхольм, Тоффоли), 50:50 — 1:2. Коулмэн — 8, 56:04 — 1:3. Дюбе — 10 (п.в., Линдхольм, Тоффоли), 56:39 — 1:4.

Вратари: Грайсс (56:15 — 56:39) — Владарж.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (12+9+5) — 40 (16+12+12).

Наши: Александров (9.14/1/0), Барбашев (16.41/3/+1), Бучневич (18.14/0/-3), Торопченко (12.00/3/0) — Задоров (19.51/1/0).

13 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18095 зрителей.