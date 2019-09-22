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«Сан-Хосе» — «Вегас»: Зыков открыл счет

03:37
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«Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ принимает «Вегас», в конце первого периода гости ведут со счетом 1:0. На 12-й минуте отличился россиянин Валентин Зыков, результативные передачи на счету Макса Пачиоретти и Коди Гласса.

Зыков забросил вторую шайбу в предсезонных играх. Ранее он набрал 2 очка во встрече с «Колорадо».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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