«Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ принимает «Вегас», в конце первого периода гости ведут со счетом 1:0. На 12-й минуте отличился россиянин Валентин Зыков, результативные передачи на счету Макса Пачиоретти и Коди Гласса.

Nice feed by Cody Glass intended for Pacioretty, but Patches couldn't control the pass. Luckily Zykov was waiting in the wings. pic.twitter.com/x1oH06xVfs