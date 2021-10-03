«Сан-Хосе» отправил Князева и Мельничука в фарм-клуб
11:19
«Сан-Хосе» объявил о сокращении состава команды в тренировочном лагере.
В фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда» — отправлены 9 хоккеистов, среди которых два россиянина: вратарь Алексей Мельничук и защитник Артемий Князев.
В лагере «Сан-Хосе» остается 30 игроков, среди которых два россиянина — защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/sharks/news/sharks-reduce-training-camp-roster-by-10-players/c-326526234?sf152310839=1
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