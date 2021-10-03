«Сан-Хосе» отправил Князева и Мельничука в фарм-клуб

«Сан-Хосе» объявил о сокращении состава команды в тренировочном лагере.

В фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда» — отправлены 9 хоккеистов, среди которых два россиянина: вратарь Алексей Мельничук и защитник Артемий Князев.

В лагере «Сан-Хосе» остается 30 игроков, среди которых два россиянина — защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.