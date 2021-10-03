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Мироманов о дубле в ворота «Лос-Анджелеса»: «У меня сохранились инстинкты форварда»

08:58
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Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов прокомментировал свой дубль в ворота «Лос-Анджелеса» в выставочном матче.

«Когда появлялась возможность, я хотел вклиниться в атаку. Мои партнеры — элитные игроки. И если ты открыт, то всегда получишь от них шайбу. Конечно, у меня сохранились инстинкты форварда. При этом я тренирую и улучшаю навыки — игра в обороне, владение клюшкой, бросок. И надо сказать, что сейчас при завершении моментов мне иногда везет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мироманова.

24-летний россиянин до 18 лет играл в нападении. В двух матчах за «Вегас» Мироманов забросил 3 шайбы.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/miromanov-shumit-na-ves-las-vegas/c-326526676

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Иван Торопцев все материалы автора

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