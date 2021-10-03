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Джон Купер и «Тампа» начали переговоры по новому контракту

16:10
Джон Купер. Фото ХК «Тампа».
Джон Купер. Фото ХК «Тампа».
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«Тампа» хочет продлить контракт с главным тренером Джоном Купером. Стороны уже начали переговоры, сообщает Sportsnet.

Купер возглавил «Тампу-Бэй» по ходу сезона 2012/13. За 9 сезонов при его руководстве «Тампа» лишь дважды не выходила в плей-офф (2012/13 и 2016/17) и три раза играла в финале Кубка Стэнли, два из которых — победные (2019/20 и 2020/21).

Джон Купер также был утвержден главным тренером сборной Канады на Олимпаду-2022 в Пекине.

Напомним, что ранее клуб продлил контракт с генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа.

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Иван Шитик все материалы автора

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