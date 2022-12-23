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Сегодня, 09:08

«Сан-Хосе» прервал шестиматчевую победную серию «Миннесоты», у Капризова и Барабанова по передаче

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Хосе» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голами в составе «Шаркс» отметились Эрик Карлссон, Ноа Грегор, Тимо Майер, Оскар Линдблом и Кевин Лабанк. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну голевую передачу.

За «Уайлд» забили Юэль Эрикссон Эк и Матс Зуккарелло. Россиянин Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу.

Российский игрок «Сан-Хосе» Евгений Свечников провел на льду 7 минут 18 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Сан-Хосе» прервал шестиматчевую победную серию «Миннесоты» и занимает 13-е место на Западе с 28 очками в 35 играх. «Миннесота» находится на шестой строчке — 40 очков в 33 матчах.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 13 (Мегна, Барабанов), 0:44 — 1:0. Эрикссон Эк — 12 (Меррилл), 2:20 — 1:1. Грегор — 2 (Карлссон, Беннинг), 11:37 — 2:1. Майер — 18 (бол., Карлссон, Бонино), 32:47 — 3:1. Линдблом — 2 (Карлссон, Майер), 37:19 — 4:1. Зуккарелло — 15 (Капризов, Болди), 39:54 — 4:2. Лабанк — 8 (бол., п.в.), 59:46 — 5:2.

Вратари: Раймер — Густавссон (59:34 — 59:46).

Штраф: 13 — 28.

Броски: 25 (10+11+4) — 26 (10+6+10).

Наши: Барабанов (18.34/1/0), Свечников (7.18/0/-1) — Капризов (22.54/2/+1).

23 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 13128 зрителей.

Александр Барабанов
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 35 18 17 40
6 Айлендерс 34 18 16 38
7 Филадельфия 34 11 23 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 26 6 54
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 33 21 12 43
3 Миннесота 33 19 14 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 34 15 19 37
6 Ванкувер 32 14 18 31
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 34 9 25 21
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Бостон – Виннипег
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23.12 03:00
Оттава – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 3 : 4 ОТ
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
5 : 3
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 6 : 5 Б
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 3 ОТ
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 5 : 2
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