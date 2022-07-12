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Сегодня, 17:35

Бывший главный тренер «Детройта» вошел в тренерский штаб «Тампы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл вошел в тренерский штаб «Тампы», сообщает сайт «Молний».

Он будет одним из ассистентов главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера.

30 апреля генменеджер «Детройта» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост.

Блэшилл с 2015 года тренировал «Детройт», где ранее уже работал ассистентом. Он сменил на этом посту Майка Бэбкока.

Напомним, что «Тампа» три года подряд выходила в финал Кубка Стэнли и дважды становилась чемпионом.

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джефф Блэшилл
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