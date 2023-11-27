Самсонов — о «Торонто»: «У нас сумасшедшая атмосфера в команде»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился мнением о своем клубе.

«У нас сумасшедшая атмосфера в команде. Она была такой в прошлом году, и сейчас осталась. Приходишь и кайфуешь от времени, которое проводишь с ребятами. Знаю, что в прессе много вопросов по поводу нашей обороны, но эти ребята молодцы, они стараются как могут. Про защитников ничего не могу сказать плохого, они столько шайб блокируют, столько помогают», — приводит слова вратаря Sport24.

Также Самсонов отметил среди своих одноклубников нападающих Вильяма Нюландера, Митча Марнера, Джона Тавареса и Остона Мэттьюса.

«Нюландер — не только классный хоккеист, но и нормальный человек. Второе для меня самое важное, человеческие качества превыше всего. Много раз отмечал, что Вилли, Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес — не просто наши лидеры на льду и в раздевалке, но и ребята, за которыми хочется тянуться», — добавил он.

26-летний Самсонов провел 10 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,58.

«Мэйпл Ливз» с 23 очками в 19 играх занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.