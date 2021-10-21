Нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад поделился мнением об игре своего одноклубника Владимира Тарасенко в матче против «Вегаса» (3:1).

«Казалось, что сегодня шайбу тянуло к нему магнитом. У него было множество шансов. Было лишь делом времени, когда он забьет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Саада.

Тарасенко стал автором победной шайбы в матче с «Голден Найтс», первой звездой встречи и второй звездой дня в НХЛ.