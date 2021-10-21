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Саад — об игре Тарасенко в матче с «Вегасом»: «Казалось, что сегодня шайбу к нему тянуло магнитом»

10:13
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Нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад поделился мнением об игре своего одноклубника Владимира Тарасенко в матче против «Вегаса» (3:1).

«Казалось, что сегодня шайбу тянуло к нему магнитом. У него было множество шансов. Было лишь делом времени, когда он забьет», — приводит официальный сайт НХЛ слова Саада.

Тарасенко стал автором победной шайбы в матче с «Голден Найтс», первой звездой встречи и второй звездой дня в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/itogi-dnya-idealnyj-start-blyuz/c-327068366

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Иван Торопцев все материалы автора
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