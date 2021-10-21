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Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ
09:42
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис»
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис»
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ.

Россиянин стал автором победной шайбы в матче против «Вегаса» (3:1).

Первой звездой дня стал форвард «Филадельфии» Кэм Аткинсон, который сделал дубль в игре с «Бостоном» (6:3). Третья звезда — еще один нападающий «Флайерс» — Джоэл Фараби, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче с «Брюинс».

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Иван Торопцев все материалы автора
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