«Эдмонтон» одержал волевую победу нал «Рейнджерс». «Ойлерз» отыгрались за период со счета 0:3

«Эдмонтон» одержал волевую победу нал «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Причем после двух периодов «Ойлерз» проигрывали со счетом 0:3. К тому же еще два гола «Рейнджерс» были отменены.

Однако в третьем периоде «Нефтяники» забросили четыре шайбы подряд и вырвали победу. Дубль сделал защитник Эван Бушар, по голу забили нападающие Дилан Холлуэй и Леон Драйзайтль.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 1 результативной передачей в этой встрече.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Голы: Лафренье — 3 (Фокс, Линдгрен), 2:20 — 1:0. Крайдер — 10 (Линдгрен, Панарин), 35:54 — 2:0. Готье — 4 (Карпентер, Блэй), 36:27 — 3:0. Бушар — 1 (бол., Пулюярви, Маклеод), 44:39 — 3:1. Бушар — 2 (Фогеле), 47:32 — 3:2. Холлоуэй — 1 (Маклеод), 50:21 — 3:3. Драйзайтль — 12 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 57:58 — 3:4.

Вратари: Шестеркин (58:47) — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (10+7+6) — 32 (9+15+8).

Наши: Панарин (20.59/2/+1) — Костин (6.29/1/-1).

26 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.