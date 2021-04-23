Российский вратарь Худобин пропустил курьезный гол в матче с «Детройтом»
06:35
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил курьезный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:7).
Форвард «Ред Уингс» Рихард Паник забросил шайбу верхом, Худобин не смог ее поймать и потерял из виду. Первым сориентировался тот же Паник, который приехал на пятак и протолкнул шайбу в сетку.
Худобин был заменен после первого периода, в котором отразил шесть бросков из девяти.
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