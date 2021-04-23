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«Колорадо» вторым среди клубов НХЛ вышел в плей-офф

06:18
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2.

«Эвеланш» стал второй командой после «Вегаса», которая обеспечила себе участие в плей-офф.

После этого матча «Колорадо» с 66 очками занимает второе место в Западном дивизионе, опережая идущий на пятой строчке «Сент-Луис» на 22 очка.

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