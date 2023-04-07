Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». После первого периода — 1:0.

На 17-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 27-летнего россиянина это 38-я заброшенная шайба в этом сезоне.