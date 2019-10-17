Российский форвард «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за допинг

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употреблении запрещенных препаратов, информирует пресс-служба НХЛ.

«Зыков сознательно принял запрещенное вещество». Заявление «Вегаса» по дисквалификации россиянина //

Зыков не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. Россиянина дисквалифицировали на 20 матчей

В этом сезоне 24-летний россиянин провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что из-за аналогичной дисквалификации первые 20 матчей предыдущего сезона пропустил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

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