Президент «Вегаса» заявил, что Зыков принимал запрещенное вещество в течение четырех лет

Президент по хоккейным операциям «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что нападающий Валентин Зыков принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет.

В четверг НХЛ дисквалифицировала 24-летнего россиянина на 20 матчей.

«Зыков сознательно принял запрещенное вещество». Заявление «Вегаса» по дисквалификации россиянина // Зыков не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. Россиянина дисквалифицировали на 20 матчей

— Клуб узнал об этом последним вчера. Он принимал эту добавку в течение четырех лет, — приводит Las Vegas Sun слова Макфи. — Дисквалификации Шмитда и Зыкова совершенно разные. Одного мы защищали, ситуация другого предельно ясна.

В этом сезоне Зыков провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что из-за аналогичной дисквалификации первые 20 матчей предыдущего сезона пропустил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

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