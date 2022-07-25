Российский игрок НХЛ заявил, что не боится драк

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал, что не будет искать драк в НХЛ, но если она вдруг случится, то отступать он не будет.

— Вы же едва пару раз не подрались во время матчей. С Максимом Комтуа из «Анахайма», например?

— Да, я тогда не понял, чего арбитры нас вообще разняли. Был готов. Про драки я вот что хочу сказать. Специально искать их не буду ни в коем случае. Прекрасно понимаю, что там уровень боев совершенно на другом уровне. Но никогда не отступлю, если сложится ситуация.

— Грубо говоря, Райана Ривза на бой вызывать не будете?

— Ни в коем случае. Но на льду всякое может произойти. Я готов.