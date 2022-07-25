Подколзин высказал мнение о конкуренции с российскими игроками в НХЛ
Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» заявил, что рад приходу в команду Ильи Михеева и Андрея Кузьменко.
— Кстати, о новичках. В команду пришли Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Это ваши прямые конкуренты?
— Когда приезжают два крайних, то это в любом случае усиление конкуренции. Но я рад, что в команде появились российские ребята. Мне в первой половине сезона было тяжело в том числе и из-за отсутствия российских ребят. Сначала с английским все было ужасно, это потом пошли улучшения. Но сначала были трудности. При этом мне помогали. На выезде ребята всегда звали с собой на ужин. Они прекрасно понимали, что я один, не с кем пообщаться. Но сейчас все изменится.
— Английский забудете.
— Наоборот. Сейчас Андрей Кузьменко приедет, ему надо будет в чем-то помочь, перевести. Да и вообще здорово. Новый год теперь будем вместе встречать.
— Но все-таки это ваши конкуренты. Илья так на вашем фланге играет, у него приличный контракт.
— Да при чем тут контракт? Надо показать себя, какая разница, кто приходит. Думаю, что все будет нормально.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -