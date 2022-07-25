Подколзин высказал мнение о конкуренции с российскими игроками в НХЛ

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» заявил, что рад приходу в команду Ильи Михеева и Андрея Кузьменко.

— Кстати, о новичках. В команду пришли Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Это ваши прямые конкуренты?

— Когда приезжают два крайних, то это в любом случае усиление конкуренции. Но я рад, что в команде появились российские ребята. Мне в первой половине сезона было тяжело в том числе и из-за отсутствия российских ребят. Сначала с английским все было ужасно, это потом пошли улучшения. Но сначала были трудности. При этом мне помогали. На выезде ребята всегда звали с собой на ужин. Они прекрасно понимали, что я один, не с кем пообщаться. Но сейчас все изменится.

— Английский забудете.

— Наоборот. Сейчас Андрей Кузьменко приедет, ему надо будет в чем-то помочь, перевести. Да и вообще здорово. Новый год теперь будем вместе встречать.

— Но все-таки это ваши конкуренты. Илья так на вашем фланге играет, у него приличный контракт.

— Да при чем тут контракт? Надо показать себя, какая разница, кто приходит. Думаю, что все будет нормально.