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Романов повторил достижение Маркова в НХЛ

06:06
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Российский защитник «Монреаля» Александ Романов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Для 21-летнего россиянина это была дебютная игра в лиге.

Романов стал всего третьим защитником «Канадиенс», которому за последние 40 лет удалось совершить результативное действие в дебютном матче. В сезоне-1984/85 это сделал чех Петр Свобода, в сезоне-2000/01 россиянин Андрей Марков.

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