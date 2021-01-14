Романов повторил достижение Маркова в НХЛ

Российский защитник «Монреаля» Александ Романов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Для 21-летнего россиянина это была дебютная игра в лиге.

Романов стал всего третьим защитником «Канадиенс», которому за последние 40 лет удалось совершить результативное действие в дебютном матче. В сезоне-1984/85 это сделал чех Петр Свобода, в сезоне-2000/01 россиянин Андрей Марков.