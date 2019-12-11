Род Бриндамор: «У Свечникова есть шанс быть звездой»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением о форварде команды Андрее Свечникове. В 31 матче он набрал 34 (13+21) очка.

— Мы избалованы, потому что привыкли видеть его каждый день, — приводит слова Бриндамора российская версия официального сайта НХЛ — Талант в нем был виден сразу, ну и я просто люблю этого парнишку. Он делает все, что надо. Хочет становиться лучше. Звезды всегда хотят развиваться, они никогда не бывают удовлетворены собой. Поэтому, мне кажется, у него есть шанс быть звездой.

Ему еще предстоит проделать огромный путь в этом, но он также лучше понимает следующую вещь: «Окей, шайба находится у меня только в течение 20 процентов времени, когда я на льду, так что в остальные 80 процентов надо действовать лучше. Он этому все еще учится, но я считаю, что в этом он прибавил больше всего.

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