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«Рейнджерс» проиграли «Анахайму», Панарин забил в четвертом матче подряд

02:53
Артемий Панарин забил в четвертом матче подряд. Фото New York Rangers
Артемий Панарин забил в четвертом матче подряд. Фото New York Rangers
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«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Рейнджерс» — 4:3. Дубль оформил нападающий гостей Мика Зибанежад. На счету Артемия Панарина гол, нереализованный буллит и 4 броска в створ за 20.43 на льду. Он забил в четвертой встрече подряд. У Павла Бучневича показатель полезности «+1» и 4 броска в створ и силовой прием за 15.03. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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