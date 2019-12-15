«Рейнджерс» проиграли «Анахайму», Панарин забил в четвертом матче подряд

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Рейнджерс» — 4:3. Дубль оформил нападающий гостей Мика Зибанежад. На счету Артемия Панарина гол, нереализованный буллит и 4 броска в створ за 20.43 на льду. Он забил в четвертой встрече подряд. У Павла Бучневича показатель полезности «+1» и 4 броска в створ и силовой прием за 15.03. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

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