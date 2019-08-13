"Рейнджерс" опубликовал детское фото Панарина

В Twitter "Нью-Йорк Рейнджерс" опубликовано детское фото российского форварда, новичка команды Артемия Панарина. Рядом размещено фото уже взрослого хоккеиста.

- Когда мечта становится реальностью, - говорится в сообщении.

"Рейнджерс" подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарплатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков