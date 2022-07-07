«Рейнджерс» обменяли Георгиева в «Колорадо»

«Рейнджерс» обменял российского вратаря Александра Георгиева в «Колорадо».

Клуб из Нью-Йорка получил от «Эвеланш» драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте НХЛ-2023 в обмен на 26-летнего голкипера.

Обмен Георгиева из «Рейнджерс» в «Колорадо». Соцсети «Рейнджерс»

Георгиев перешел в систему «Рейнджерс» в 2017 году и дебютировал за команду в феврале 2018 года.

В сезоне-2021/22 Георгиев отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.