Овечкин еще поборется за «Ришара»? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00
11:00
Эфир о главных событиях марта в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Почему россиян нет в топе бомбардиров НХЛ
— Возвращение Панарина и Тарасенко, травма Малкина
— Овечкин вернулся в гонку за «Ришар»
— Феерия российских вратарей
— Безумная статистика Макдэвида и Драйзайтля
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