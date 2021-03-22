Эфир о главных событиях марта в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Почему россиян нет в топе бомбардиров НХЛ

— Возвращение Панарина и Тарасенко, травма Малкина

— Овечкин вернулся в гонку за «Ришар»

— Феерия российских вратарей

— Безумная статистика Макдэвида и Драйзайтля