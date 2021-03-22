Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин еще поборется за «Ришара»? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

11:00
Теги:

Эфир о главных событиях марта в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Почему россиян нет в топе бомбардиров НХЛ

— Возвращение Панарина и Тарасенко, травма Малкина

— Овечкин вернулся в гонку за «Ришар»

— Феерия российских вратарей

— Безумная статистика Макдэвида и Драйзайтля

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...