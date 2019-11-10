Ральф Крюгер: «Тампа» наказывает, если дать ей немного пространства"

Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер после второго поражения от «Тампы» (3:5) в двух матчах в Стокгольме в рамках NHL Global Series подвел итоги выезда в Швецию.

— Прежде всего, в Швеции все было очень здорово. Спасибо огромное Стокгольму за гостеприимство. Мы запомним эту поездку надолго. И воспоминания о ней будут отзываться теплотой в нашем сердце.

Мы хотели сыграть по-другому во-втором матче. В более силовой манере. Чуть проще. С точки зрения борьбы у нас все получалось. Но снова матч решили спецбригады. С нашей стороны они сыграли плохо в Швеции. И вы же знаете, если «Тампе» дать хоть немного пространства, она накажет. Но я доволен тем, как мы сыграли здесь «5 на 5».

Четвертое звено «Тампы» меня, конечно, впечатлило. Вообще, «Молнии» впечатляют своей глубиной. Даже если у главных звезд не идет, у них все равно находятся люди, способные переворачивать матчи. Это признак топ-команды. Нам еще предстоит такому научиться. (Игорь Еронко)