НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником «Филадельфии»

04:53
Теги:

«Филадельфия» подписала новый контракт с российским защитником Иваном Проворовым. Как сообщает NBC, 22-летний игрок поставил подпись под шестилетним соглашением на 40,5 миллиона долларов (6,75 миллиона долларов в среднем за год) и теперь является самым высокооплачиваемым защитником клуба.

Кроме того, россиянин получит 12 миллионов долларов в виде подписного бонуса.

В прошлом сезоне Проворов в 82 матчах набрал 26 (7+19) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир