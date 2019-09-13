Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником «Филадельфии»
04:53
«Филадельфия» подписала новый контракт с российским защитником Иваном Проворовым. Как сообщает NBC, 22-летний игрок поставил подпись под шестилетним соглашением на 40,5 миллиона долларов (6,75 миллиона долларов в среднем за год) и теперь является самым высокооплачиваемым защитником клуба.
Кроме того, россиянин получит 12 миллионов долларов в виде подписного бонуса.
В прошлом сезоне Проворов в 82 матчах набрал 26 (7+19) очков.
Provy back!— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) September 13, 2019
According to reports, the Flyers and Ivan Provorov have agreed to terms on a six year contract. The AAV is expected to be just under $ 7M. pic.twitter.com/erbbftWBfE