Проворов набрал 100 очков в НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Свою первую шайбу в сезоне забросил защитник «Флайерз» Иван Проворов. Всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой встречи.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ 22-летний россиянин набрал уже 100 (31+69) очков в 248 матчах, при показателе полезности «-6» и 86 минутах штрафного времени.

«Филадельфия» выбрала Проворова на драфте-2015 под общим 7-м номером. В лиге он дебютировал в 2016 году.