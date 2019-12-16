Прохоркин отобрал шайбу и сделал передачу на пустые ворота
05:56
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Лос-Анджелесу» — 2:4. На счету российского нападающего «королей» Николая Прохоркина результативная передача, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 12.56 на льду. В моменте с голом он отобрал шайбу, после передачи Тайлера Тоффоли выждал момент и сделал пас ему на пустые ворота.
Tapped in by @tytoff16 ?@LAKings | #GoKingsGo pic.twitter.com/qQw7NzASD6— FOX Sports West (@FoxSportsWest) December 16, 2019
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