Потолок зарплат в НХЛ может не вырасти в следующем сезоне
Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге в следующем году не вырастет по сравнению с нынешним сезоном. Он останется на уровне 81,5 миллиона долларов, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.
Players were told on a recent call, the salary cap will stay flat at $ 81.5 million for next season. #NHL #NHLPA— Andy Strickland (@andystrickland) April 17, 2020
Об этом уже был уведомлен профсоюзов игроков НХЛ.
Изначально предполагалось, что в следующем сезоне потолок может вырасти на несколько миллионов. Но из-за пандемии короновируса регулярный чемпионат был прерван. Пока неизвестно, когда сезон возобновится и в каком формате он будет доигран. Но лига понесет ощутимые финансовые потери, с чем и связно решение не повышать потолок зарплат.
Однако инсайдер TSN Пьер ЛеБрун в Twitter отметил, что это решение еще не принято. Об этом ему заявил представитель Ассоциации игроков НХЛ. Правда, такая возможность действительно существует.
NHLPA spokesman says that's not accurate. That no decision has been made yet on next year's cap.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) April 17, 2020
My own take: as I wrote a few weeks ago, freezing the cap a few years at the current number or close to it is possible, yes. But not decided yet. https://t.co/GnJkkT5FSx