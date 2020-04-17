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Потолок зарплат в НХЛ может не вырасти в следующем сезоне

20:25
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Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге в следующем году не вырастет по сравнению с нынешним сезоном. Он останется на уровне 81,5 миллиона долларов, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

Об этом уже был уведомлен профсоюзов игроков НХЛ.

Изначально предполагалось, что в следующем сезоне потолок может вырасти на несколько миллионов. Но из-за пандемии короновируса регулярный чемпионат был прерван. Пока неизвестно, когда сезон возобновится и в каком формате он будет доигран. Но лига понесет ощутимые финансовые потери, с чем и связно решение не повышать потолок зарплат.

Однако инсайдер TSN Пьер ЛеБрун в Twitter отметил, что это решение еще не принято. Об этом ему заявил представитель Ассоциации игроков НХЛ. Правда, такая возможность действительно существует.

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