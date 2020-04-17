Потолок зарплат в НХЛ может не вырасти в следующем сезоне

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге в следующем году не вырастет по сравнению с нынешним сезоном. Он останется на уровне 81,5 миллиона долларов, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

Players were told on a recent call, the salary cap will stay flat at $ 81.5 million for next season. #NHL #NHLPA — Andy Strickland (@andystrickland) April 17, 2020

Об этом уже был уведомлен профсоюзов игроков НХЛ.

Изначально предполагалось, что в следующем сезоне потолок может вырасти на несколько миллионов. Но из-за пандемии короновируса регулярный чемпионат был прерван. Пока неизвестно, когда сезон возобновится и в каком формате он будет доигран. Но лига понесет ощутимые финансовые потери, с чем и связно решение не повышать потолок зарплат.

Однако инсайдер TSN Пьер ЛеБрун в Twitter отметил, что это решение еще не принято. Об этом ему заявил представитель Ассоциации игроков НХЛ. Правда, такая возможность действительно существует.