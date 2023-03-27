Мальцев признан второй звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Тусону» со счетом 1:2.

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой встречи.

Также после этого матча «Колорадо Иглз» обеспечил себе участие в плей-офф.

В текущем сезоне 25-летний Мальцев провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (8+7) очков.