Подколзин забросил восьмую шайбу

Подколзин отличился в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий Ванкувера Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Форвард отличился на 37-й минуте встречи, сделав счет 3:2.

Ассистентами выступили Куинн Хьюз и Эллиас Петтерссон.

В текущем регулярном чемпионате Подколзин провел 49 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6». «Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции.