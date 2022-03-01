Подколзин в матче с «Нью-Джерси» забросил девятую шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». 20-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 1:3. На данный момент на счету Подколзина 14 (9+5) очков в 52 матчах сезона. Podkolzin with the tip out front to get us on the board ? pic.twitter.com/W3zj3c5B91 — Vancouver #Canucks (@Canucks) March 1, 2022