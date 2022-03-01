Мэттьюс и Мразек спасли «Торонто» от гола, выбив шайбу с линии ворот

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Вашингтоном».

В одном из эпизодов встречи шайба после броска по воротам «Мэйпл Ливз» отрикошетила от штанги в спину голкипера Петра Мразека, после чего полетела в ворота. Голкипер и форвард Остон Мэттьюс успели вынести шайбу с линии ворот.

Talk about a close call. ? pic.twitter.com/fxY2pkHgXu — NHL (@NHL) March 1, 2022