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Раффль, Хеллибак и Уилер признаны звездами дня в НХЛ

10:26
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Официальный сайт НХЛ назвал имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня признан нападающий «Вашингтона» Михаэль Раффль, который забросил победную шайбу в игре регулярного чемпионата против «Бостона» (2:1) за 3 секунды до конца третьего периода.

Вторая звезда дня — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отразивший 24 броска из 24 в игре против «Ванкувера» (5:0).

Первой звездой дня стал форвард «Виннипега» Блэйк Уилер, который набрал 4 (2+2) очка в матче с «Ванкувером».

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