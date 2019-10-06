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«Питтсбург» забросил 7 шайб «Коламбусу», у Гаврикова «-2»

04:36
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«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» — 7:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джаред Маккан, набравший 3 (2+1) очка. У Евгения Малкина показатель полезности «+1» за 7.50.

У Владислава Гаврикова «-2», 2 силовых приема и блокшот за 16.07. Элвис Мерзликинс отразил 33 броска из 40.

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