«Питтсбург» в результативном матче победил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова по одному очку

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 6:3.

В составе «пингвинов» дубль оформил Брайан Раст, еще по шайбе забросили Брендон Танев, Джейк Гюнцель, а также Зак Астон-Риз и Сидни Кросби, забившие в пустые ворота. «Кэпиталз» ответили точными бросками Евгения Кузнецова, Якубы Враны и Никласа Бэкстрема. Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативным пасом.

После этого матча «Питтсбург» и «Вашингтон» имеют по 15 очков и занимают 5-е и 4-е места в Восточном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Кузнецов — 2 (бол., Шульц, Эллер), 5:18 — 0:1. Раст — 4 (Мэтсон, Кросби), 10:29 — 1:1. Танев — 4 (Сиси, Руведел), 11:01 — 2:1. Врана — 4, 23:26 — 2:2. Раст — 5 (бол., Летанг, Гюнтцель), 26:44 — 3:2. Гюнтцель — 5 (Раст, Сиси), 30:44 — 4:2. Бэкстрем — 7 (Овечкин, Карлсон), 37:49 — 4:3. Астон-Ризе — 2 (п.в., Летанг, Джерри), 58:57 — 5:3. Кросби — 5 (п.в.), 59:11 — 6:3.

Вратари: Джерри — Ванечек (58:40 — 58:57, 59:00 — 59:11).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (10+11+17) — 31 (9+14+8).

Наши: Малкин (14.06/2/-1) — Кузнецов (17.59/1/-1), Овечкин (25.46/3/-2), Орлов (18.50/0/-1).

14 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.