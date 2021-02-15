Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». В концовке второго периода он отметился результативной передачей на Никласа Бэкстрема, сделав счет 3:4.

Для Бэкстрема шайба стала 250-й в карьере.

Первые две шайбы «Кэпиталз» также были заброшены при непосредственном участии россиян: Евгений Кузнецов сперва забил сам, затем отдал голевой пас на Якуба Врану.