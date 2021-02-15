«Питтсбург» — «Вашингтон»: Овечкин отдал голевую передачу на Бэкстрема
01:10
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». В концовке второго периода он отметился результативной передачей на Никласа Бэкстрема, сделав счет 3:4.
Для Бэкстрема шайба стала 250-й в карьере.
Первые две шайбы «Кэпиталз» также были заброшены при непосредственном участии россиян: Евгений Кузнецов сперва забил сам, затем отдал голевой пас на Якуба Врану.
Our Swede-heart! pic.twitter.com/FTzFrpxJMl— Washington Capitals (@Capitals) February 14, 2021
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