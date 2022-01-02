Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Barabanov gets the Sharks on the board pic.twitter.com/jYqVjyLRaF — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) January 2, 2022

Российский нападающий отличился на 16-й минуте первого периода, приняв шайбу перед пятачком после броска и отправив ее в ворота.

Шайба Барабанова пока остается единственной у гостей. «Питтсбург» по ходу первого периода ведет 6:1.