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«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: Барабанов отличился в составе гостей

21:43
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Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Российский нападающий отличился на 16-й минуте первого периода, приняв шайбу перед пятачком после броска и отправив ее в ворота.

Шайба Барабанова пока остается единственной у гостей. «Питтсбург» по ходу первого периода ведет 6:1.

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Евгений Петров все материалы автора
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