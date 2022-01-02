Василевский и Сергачев играют за «Тампу» против «Рейнджерс», они были в ковид-протоколе с 26 декабря
21:05
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев принимают участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». С 26 декабря они находились в коронавирусном протоколе.
Ранее лига приостанавливала сезон сначала до 26, а затем и до 28 декабря из-за ряда случаев заражения коронавирусом.
По ходу первого тайма «Рейнджерс» ведут 2:0. Дубль сделал Мика Зибанежад.
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