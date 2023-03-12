«Детройт» обыграл «Бостон» в матче НХЛ
«Детройт» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
В составе «Ред Уингз» забили Алекс Чиассон, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Адам Эрни и Эндрю Копп.
За «Брюинз» голами отметились Мэтт Грызлик, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк. Российский защитник команды Дмитрий Орлов не отметился в матче результативными действиями. Он провел на льду 21 минуту 17 секунд и заработал показатель полезности «-1».
«Детройт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 66 матчах. «Бостон» находится на первой строчке (105).
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Бостон» — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы: Чейссон — 2 (бол., Ларкин, Раймонд), 12:22 — 1:0. Зайдер — 6 (мен.), 26:34 — 2:0. Ларкин — 25 (бол., Раймонд, Зайдер), 30:39 — 3:0. Эрне — 8 (Берггрен, Истерли), 35:08 — 4:0. Грызлик — 4 (Пастрняк, Заха), 36:52 — 4:1. Дебраск — 20 (Клифтон), 43:37 — 4:2. Пастрняк — 46 (Заха, Грызлик), 46:24 — 4:3. Копп — 8 (п.в., Сутер, Ларкин), 59:36 — 5:3.
Вратари: Хуссо — Суэймен (57:37 — 58:06, 58:12 — 59:36).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 26 (8+11+7) — 33 (4+16+13).
Наши: — - Орлов (21.17/1/-1).
12 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|65
|37
|28
|83
|4
|Питтсбург
|65
|33
|32
|76
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|65
|50
|15
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|63
|32
|31
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|0 : 4
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|1 : 5
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 4 ОТ
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|5 : 2
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|1 : 2 Б
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21