«Детройт» обыграл «Бостон» в матче НХЛ

«Детройт» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Ред Уингз» забили Алекс Чиассон, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Адам Эрни и Эндрю Копп.

За «Брюинз» голами отметились Мэтт Грызлик, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк. Российский защитник команды Дмитрий Орлов не отметился в матче результативными действиями. Он провел на льду 21 минуту 17 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Детройт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 66 матчах. «Бостон» находится на первой строчке (105).

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«Детройт» — «Бостон» — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: Чейссон — 2 (бол., Ларкин, Раймонд), 12:22 — 1:0. Зайдер — 6 (мен.), 26:34 — 2:0. Ларкин — 25 (бол., Раймонд, Зайдер), 30:39 — 3:0. Эрне — 8 (Берггрен, Истерли), 35:08 — 4:0. Грызлик — 4 (Пастрняк, Заха), 36:52 — 4:1. Дебраск — 20 (Клифтон), 43:37 — 4:2. Пастрняк — 46 (Заха, Грызлик), 46:24 — 4:3. Копп — 8 (п.в., Сутер, Ларкин), 59:36 — 5:3.

Вратари: Хуссо — Суэймен (57:37 — 58:06, 58:12 — 59:36).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (8+11+7) — 33 (4+16+13).

Наши: — - Орлов (21.17/1/-1).

12 марта. Детройт. Little Caesars Arena.