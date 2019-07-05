"Питтсбург" продлил контракт с главным тренером Салливаном

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан продлил контракт с клубом. По информации официального сайта "пингвинов", новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Салливан возглавил клуб в декабре 2015-го. Под руководством 51-летнего специалиста "Питтсбург" в 2016 и 2017 году выиграл Кубок Стэнли. В минувшем сезоне "пингвины" вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв "Айлендерс" в четырех матчах.

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