«Питтсбург» обыграл «Оттаву», Малкин сделал дубль

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Евгений Малкин. Также в активе российского форварда одна результативная передача. Кроме него, шайбы у «Пингвинов» забрасывали Доминик Симон, Патрик Хернквист и Джейк Гюнтцель. У гостей дубль сделал Ник Пол.

«Питтсбург» набрал 52 очка и вышел на третье место в Восточной конференции. У «Оттавы» 37 очков и 14-е место.

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«Питтсбург» — «Оттава» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Малкин — 10 (Гюнтцель, Дж. Джонсон), 0:27 — 1:0. Симон — 4 (Бландизи, Хернквист), 11:44 — 2:0. Пол — 5 (Ярош, Сабурин), 24:21 — 2:1. Малкин — 11 (Раст, Гюнтцель), 26:02 — 3:1. Пол — 6 (К. Браун, Шабо), 35:58 — 3:2. Хернквист — 7 (Марино, Маккэн), 36:51 — 4:2. Гюнтцель — 20 (Малкин, Раст), 46:55 — 5:2.

Вратари: Джерри — Хегберг.

Штраф: 18 — 26.

Броски: 33 (15+10+8) — 26 (4+14+8).

Наши: Малкин (17.52/5/+2) — Анисимов (18.49/0/-1), Наместников (17.06/0/0).

31 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.