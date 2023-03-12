«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», у Малкина и Куликова по голевому пасу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:1.

В составе «Пингвинз» отличились Рикард Ракелль, Сидни Кросби, Джейсон Закер, Джейк Гюнцель и Микаэль Гранлунд, Евгений Малкин и Дмитрий Куликов отметились по результативной передаче. У «Флайерз» единственный гол на счету Киффер Беллоуз.

После этого матча «Питтсбург» с 76 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 59 очками — на 14-й строчке.