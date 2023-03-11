Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Детройт»
«Бостон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Голами в составе «Брюинз» отметились Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник команды Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу.
За «Ред Уингз» забили Эндрю Копп и Алекс Чиассон.
«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 105 очков в 64 матчах. «Детройт» находится на 13-й строчке (67).
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«Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2.
Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14).
Наши: Орлов (21.51/0/+1) — -.
11 марта. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|64
|50
|14
|105
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Флорида
|66
|33
|33
|72
|5
|Оттава
|64
|33
|31
|70
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|65
|29
|36
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|65
|22
|43
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|- : -
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|- : -
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|- : -
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|- : -
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21