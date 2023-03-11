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11 марта, 23:44

Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Детройт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голами в составе «Брюинз» отметились Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник команды Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу.

За «Ред Уингз» забили Эндрю Копп и Алекс Чиассон.

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 105 очков в 64 матчах. «Детройт» находится на 13-й строчке (67).

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«Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2.

Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14).

Наши: Орлов (21.51/0/+1) — -.

11 марта. Бостон. TD Garden.

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Детройт Ред Уингз
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4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 64 50 14 105
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Флорида 66 33 33 72
5 Оттава 64 33 31 70
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 65 29 36 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 63 35 28 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 62 31 31 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 65 23 42 56
8 Чикаго 65 22 43 50
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5 Калгари 66 29 37 71
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