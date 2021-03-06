«Нью-Джерси» уступил «Рейнджерс», Мальцев забил гол, Бучневич сделал голевой пас
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на своем льду уступил «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка победила со счетом 6:3.
В составе победителей голевым пасом отметился нападающий Павел Бучневич.
Одна из шайб «Дэвилз» на счету форварда Михаила Мальцева.
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«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)
Голы: Фокс — 2 (бол., Георгиев), 2:06 — 0:1. Строум — 7 (Крайдер, Какко), 7:15 — 0:2. Суббан — 2 (Заха, Братт), 14:54 — 1:2. Мальцев — 3 (Бастиан, Шарангович), 15:11 — 2:2. Руни — 4 (Хытил, Готье), 17:06 — 2:3. Хайек — 1 (Бучневич, Миллер), 21:05 — 2:4. Хытил — 3 (Готье), 48:38 — 2:5. Бастиан — 2 (Зэйджак, Братт), 57:48 — 3:5. Строум — 8 (п.в., Фокс), 58:47 — 3:6.
Вратари: Блэквуд (57:58 — 58:47) — Георгиев.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 27 (5+12+10) — 28 (14+9+5).
Наши: Гусев (12.03/2/-1), Куликов (22.10/1/0), Мальцев (14.06/3/+1) — Бучневич (18.08/1/-1).
6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
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