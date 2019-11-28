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Пи-Кей Суббан: «Вся эта история оставляет неприятный привкус»

28 ноября 2019, 22:30
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Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан рассказал, сталкивался ли он с проявлением расизма в НХЛ.

— У меня было очень много тренеров. И я могу заверить, что никогда не сталкивался с тем, что пережили первые темнокожие игроки, которые пытались пробиться в лигу, — цитирует Суббана Sportsnet. — Да, определенные ситуации происходили. Но я всегда считал, что это проблемы тех людей, которое подобное говорят.

В «Нью-Джерси» никогда ничего подобного не случалось. Это первоклассный клуб.

Акима Алиу я знаю еще с тех пор, как мне было 6-7 лет. Он хороший парень. Но я не знаю подробностей истории. Сейчас все об этом говорят. Но пока я не знаю всей правды, то не могу что-то комментировать. Однако точно могу сказать, что вся эта история оставляет неприятный привкус.

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