Первый за три недели гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения
«Калгари» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:2). «Флэймз» одержали вторую победу кряду.
Голом отметился российский нападающий «Девилз» Никита Гусев. Это его четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Голы: Хьюз — 4 (Холл, Батчер), 15:44 — 0:1. Райан — 3 (Стоун, Броди), 23:02 — 1:1. Гусев — 4 (Хьюз, Заха), 25:21 — 1:2. Монахэн — 4 (Хэнифин, Годро), 29:57 — 2:2. Баклунд — 3 (бол., Хэнифин, Андерссон), 34:53 — 3:2. Хэнифин — 3 (бол., Беннетт, Баклунд), 39:46 — 4:2. Годро — 5 (Монахэн, Линдхольм), 50:01 — 5:2.
Вратари: Риттих — Блэквуд.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 38 (9+17+12) — 23 (9+4+10).
Наши: — - Гусев (12.04/2/0).
8 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Hughes dishes, so Gusev finishes. #WeAreTheOnes | #NJDvsCGY 2-1 pic.twitter.com/ERIOa5P0nP— New Jersey Devils (@NJDevils) November 8, 2019
НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей