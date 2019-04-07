Первый тренер Кучерова: "В детстве с Никитой приходилось возиться"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин похвалил форварда, установившего бомбардирский рекорд НХЛ среди россиян. В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков, превзойдя достижение Александра Могильного, набравшего 127 (76+51) очков в сезоне-1992/93.

- Это здорово - все уже думали в последнее время, что никому не дастся этот рекорд Могильного. Никита молодец - в детстве с ним приходилось возиться, потом все стало получаться, а теперь уже бьет разные рекорды, но дело, конечно, не в них, - цитирует ТАСС Курдина. - Кучеров в этом сезоне набирал и по пять очков, и по три - мастерства ему не занимать, но также многое зависит от удачи: в хоккее бывает разное, ведь иногда шайба просто не идет в ворота, иногда наоборот. К тому же влияет мотивация партнеров, и будут ли они реализовывать свои моменты.

Каждый год пересекаемся с Никитой, когда он приезжает в Москву. В прошлом году встречались с ребятами 1992 года рождения, которые стали выпускниками "Белых медведей", и задумали в этом году собрать наконец весь выпуск, в том числе и Кучерова, Гусева, Ожиганова - все они сейчас на виду, но время встречи будет зависеть от того, насколько далеко ребята пройдут в плей-офф.