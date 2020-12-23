Первый капитан в истории «Вегаса» завершил карьеру
Защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд объявил о завершении карьеры, сообщает сайт НХЛ.
38-летний игрок провел последние три сезона в «Голден Найтс». Он был первым капитаном в истории клуба. Также в НХЛ он выступал за «Питтсбург» и «Калгари».
Энгелланд остается в структуре «Рыцарей». Он будет работать в благотворительном фонде «Вегаса» в качестве специального помощника владельца клуба Билла Фоли.
Всего в НХЛ в его активе 671 матч и 127 (30+97) очков при 579 минутах штрафного времени.
В 2018 году он дошел с «Вегасом» до финала Кубка Стэнли. По итогам сезона получил приз Марка Мессье за лидерские качества.
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