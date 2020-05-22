«Перестал думать о деньгах, когда начали платить по сто тысяч в месяц». Панарин рассказал о своих первых зарплатах

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «Горняцкой правде» рассказал о своих первых зарплатах во взрослом хоккее.

— Девять тысяч рублей во второй команде «Витязя» заработал. Банковскую карту еще не сделали, дали наличностью небольшими купюрами. Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, посчитал, разложил «по полочкам». Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по триста рублей в день. Но жил на базе, поэтому расходов особых не было — в конце месяца осталось целых пять тысяч. Стал думать: я же так накопить могу! Зато вторую получку истратил за две недели. После молодежного чемпионата мира мне здорово подняли зарплату. Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по сто тысяч в месяц, перестал думать о деньгах.